Jean-Baptiste Franceschi a souligné les performances de sa nouvelle Renault Clio Rally4 en revenant à égalité de points avec Sami Pajari en tête du du Championnat FIA ERC3 Junior, hier au Barum Czech Rally Zlín.

Après quatre manches, Franceschi le Français et Pajari le Finlandais sont à égalité avec 115 points, mais Franceschi est en tête, car il a remporté plus de victoires dans la catégorie soutenue par Pirelli.



“Ça a été un week-end incroyable, j'ai vraiment apprécié les spéciales”, a déclaré Franceschi après sa troisième victoire de la saison pour le Toksport WRT.“La voiture était parfaite et je veux remercier Renault pour cela, elle était incroyable. Nous avons fait un bon travail lors des essais et Toksport a également fait un travail incroyable, parfait tout au long du week-end.”



“Nous n'avons fait qu'une seule erreur ce week-end [un pointage en avance le samedi matin, qui a entraîné une pénalité de trois minutes], mais ça peut arriver. Nous n'avons jamais renoncé et nous offrons cette victoire à toutes les personnes impliquées. C'est parfait pour le championnat.”



Franceschi a été particulièrement impressionnant dans la spéciale nocturne de Pindula, samedi, où il s'est montré plus rapide de 53s que son plus proche rival, Norbert Maior.



“Je savais que Pindula serait difficile pour tout le monde, mais j'avais confiance”, a-t-il expliqué.“J'ai décidé d'attaquer et ça a marché, car nous avons fait une bonne performance sur cette spéciale.”

ERC Aidé par le forfait de Lukyanuk, Mikkelsen prend la tête du championnat ERC IL Y A 34 MINUTES

ERC Marczyk le mieux placé des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory à Zlin IL Y A 4 HEURES