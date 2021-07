Jean-Baptiste Franceschi a été confirmé comme nouveau double vainqueur, au volant de sa Renault Clio Rally4, en ERC3/ERC3 Junior au Rallye de Liepāja, deuxième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021.

Cela fait suite à l’exclusion de Mārtiņš Sesks en raison d’une irrégularité technique apparue lors des vérifications d’après-course.En ERC3, Pep Bassas a été promu à la deuxième place et Sami Pajari à la troisième. En ERC3 Junior, Pajari est deuxième et Nick Loof désormais troisième.En Clio Trophy by Toksport WRT, une pénalité de deux minutes infligée à Ygit Timur, conséquence d’un contrôle en amont, donne la première place à Andrea Mabellini dans la catégorie « prête à rouler » réservée aux Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN.Timur se retrouve deuxième devant Ghjuvanni Rossi. Le classement final est disponible en cliquant ICI