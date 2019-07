Furuseth désolé d’avoir perdu une avance “confortable” en ERC3

Sorti de la route alors qu'il avait une avance “confortable” en Championnat FIA ERC3 Junior au Rally di Roma Capitale, Sindre Furuseth s'est dit désolé pour son équipe pour avoir perdu une potentielle première victoire.

Furuseth (Saintéloc Junior Team) a creusé un bel écart en remportant trois des cinq premières spéciales. Et ledit écart a plus que doublé dans la cinquième quand son plus proche rival, Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) est parti à la faute et a cassé sa direction.

Mais son avance a disparu en un instant, quand il est sorti au large non loin de l'arrivée de l'ultime spéciale du samedi.

“Trois kilomètres avant l'arrivée de la dernière spéciale, aujourd'hui, on s'est laissé surprendre par un virage totalement recouvert de terre, on a glissé en dehors de la route à la vitesse d'un marcheur et on n'a pu aller plus loin”, a expliqué Furuseth sur les réseaux sociaux.

“Je me sens désolé pour l'équipe, les sponsors, ma famille et nos amis qui nous soutiennent. On avait une parfaire opportunité de gagner cette fois.”

Avant le Rally di Roma Capitale, Furuseth menait les deux championnats ERC3 et ERC3 Junior après manches.

Au classement de l'ERC3 Junior plus précisément, dont le champion se verra offrir deux rallyes en ERC1 Junior l'année prochaine, Furuseth n'avait qu'un point d'avance sur Efrén Llarena (Rallye Team Spain) et 13 sur Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team).

