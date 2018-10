Furuseth en ERC Junior au Liepāja grâce à un sponsor spécial

Sindre Furuseth a remercié son sponsor “spécial” grâce auquel il va faire son retour en Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans au Rally Liepāja.

Le Norvégien s'est montré rapide mais a manqué de chance pour ses débuts dans la catégorie soutenue par Pirelli, au Rallye de Rome Capitale, en juillet.

Après avoir manqué le PZM Rallye de Pologne du mois dernier, Furuseth va retrouver l'ERC avec son Opel ADAM R2 de SF Rally et son copilote suédois Jim Hjerpe.

“On a montré notre vitesse sur asphalte mais sans atteindre l'arrivée [en Italie]”, a déclaré Furuseth.“Il est temps désormais de le faire sur terre, mais aussi de finir le rallye. On a quelques portions rapides en Norvège, mais je pense que la surface sera différente en Lettonie et on devra s'adapter rapidement lors de nos tests d'avant rallye. On a un sponsor spécial pour ce rallye, alors merci à TRODO.Iv pour notre collaboration. On veut finir la saison sur un résultat au top.”

