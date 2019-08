Furuseth espère une chance en R5 après ses exploits en ERC Junior

Sindre Furuseth est plus déterminé que jamais à piloter une voiture de type R5 après avoir manqué l'opportunité de le faire gratuitement en 2020.

Le Norvégien faisait partie des trois pilotes, avec Efrén Llarena et Ken Torn, en lice pour remporter le convoité titre en Championnat FIA ERC3 Junior au Barum Czech Rally Zlín, la semaine dernière, le vainqueur recevant pour récompense des participations à deux manches du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 sur une R5 de Motorsport Italia équipée de Pirelli.

“On a prouvé beaucoup en termes de vitesse cette année”, a dit le pilote Saintéloc, finalement troisième d'un classement qui reste sous réserve de confirmation par la FIA.“Mais pour gagner le championnat, il faut aussi un peu de chance et je ne pense pas qu'on en ait eu. On doit se contenter de la troisième place [au championnat] mais on a perdu avant le Barum. J'ai fait de mon mieux et c'est assez incroyable qu'après deux heures de pilotage, on ne soit qu'à 15 secondes de la victoire. La lutte a été serrée et intense tout le week-end et je suis content de ma performance cette année.”

Concernant ses plans futurs, Furuseth a ajouté :“On a prouvé beaucoup dans la catégorie R2, mais je ne pense pas que nous y ayons encore notre place. Notre but est d'être en R5 et on va essayer d'utiliser nos performances de cette année afin de réunir le budget pour y arriver.”

