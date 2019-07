Furuseth, leader de l’ERC3 Junior : deuxième, ça ne le fera plus

Sindre Furuseth ne veut plus finir deuxième sur les manches du Championnat FIA ERC3 Junior, après avoir occupée trois fois cette place à l'arrivée en 2019.

Pour y remédier, le Norvégien veut absolument gagner cette semaine au Rally di Roma Capitale, lui qui vise de renforcer son avance dans la course au titre à deux manches de la fin.

“Le championnat semble bien parti avec trois deuxièmes places, mais les quatre meilleurs résultats étant pris en compte, on a vraiment besoin d'une victoire parce que la différence de points entre la première et la deuxième place est grosse”, explique le membre du Saintéloc Junior Team. “C'est vital de signer une victoire et Rome est une bonne opportunité.”

Avec son copilote suédois Jim Hjerpe, Furuseth était dans la lutte pour la victoire en ERC3 Junior il y a 12 mois à Rome, avant d'en être écarté par un souci technique.

“On connaît les spéciales grâce à l'année dernière, une seule est nouvelle, je suis content de mon pilotage sur asphalte et on avait un bon set-up pour l'asphalte aux Canaries”, dit Furuseth. “Évidemment, il y a des défis différents à Rome avec les cordes et les spéciales bosselées, mais on a un plan détaillé pour nos essais [aujourd'hui]. On doit mettre en place notre package de la meilleure façon pour être dans la lutte, mais on doit aussi trouver l'équilibre qui va bien.”

Avant que les points d'étape ne soient pris en compte, une victoire en ERC3 Junior en rapporte 25 alors que 18 vont à l'équipage classé deuxième.

