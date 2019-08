Furuseth n’a “rien à perdre” dans une lutte épique pour le titre ERC3 Junior

Candidat au titre en Championnat FIA ERC3 Junior, Sindre Furuseth dit n'avoir “rien à perdre” sur la finale de la saison au Barum Czech Rally Zlín.

Furuseth est le moins bien placé des trois Juniors ERC3 qui luttent pour la récompense de deux rallyes du FIA ERC 2020 sur une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italia, avec 91 points contre 116 pour le leader Ken Torn.

“Il y a un peu de tension. Bien sûr, Ken Torn a un avantage mais je sens que je n'ai rien à perdre”, dit Furuseth, actuellement deuxième derrière le troisième candidat au titre, Efrén Llarena (Rallye Team Spain). “Je vais juste faire tout ce que je peux !”

“On doit juste rester où on est, essayer de trouver ces endroits où sont la terre et la boue, et y aller à fond partout ailleurs.”

