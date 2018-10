Furuseth perd un potentiel premier podium en ERC Junior U27

Sindre Furuseth a perdu un potentiel premier podium dans la catégorie FIA ERC Junior Under 27, au Rally Liepāja, ayant dû abandonner en raison d'une fuite d'huile.

Solide troisième derrière le duo de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Furuseth a ralenti non loin du terme de la cinquième spéciale et s'est retiré après le point stop de celle-ci, de l'huile jaillissant du capot de son Opel ADAM R2.

“J'ai eu une alerte de pression d'huile basse juste avant l'arrivée et au milieu de la spéciale, je l'avais déjà senti. Ça n'allait pas comme ça devait. Puis on a eu de la fumée dans la voiture”, a expliqué le Norvégien.

“Je me suis dit que ça allait se mettre à brûler mais j'ai décidé de continuer jusqu'à ce que je voie le signal lumineux, non loin d'ici. On n'a plus d'huile dans le moteur, on ne peut pas continuer.”

Furuseth avait réalisé une performance similaire au Rallye de Rome Capitale puis au Barum Czech Rally Zlín, avant que des soucis mécaniques ne le contraignent les deux fois à l'abandon.

“Ce sont des choses différentes à chaque fois. Je peux comprendre que ça paraisse étrange de l'extérieur, mais nous sommes très professionnels et travaillons à temps complet pour être là, alors je ne peux pas y croire. C'est juste de la malchance. Le moteur est neuf, comme toutes les pièces.”

Miika Hokkanen a maintenant hérité de la troisième place sur sa PEUGEOT 208 R2 du Saintéloc Junior Team.

