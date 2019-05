Furuseth se refait de belle façon avec un podium en ERC3 Junior

Sindre Furuseth s'est refait une santé après son abandon du Rallye des Îles Canaries, décrochant son second podium de la saison dans le Championnat FIA ERC3 Junior.

Le Norvégien a pris le dessus sur son compatriote Steve Røkland dans une arrivée serrée au Rallye de Liepāja, résultat qui replace l'espoir du Saintéloc Junior Team dans la course au titre.

“Après l'abandon à Grande Canarie, c'est un bon résultat pour moi et ça veut dire que le championnat est toujours jouable”, a dit Furuseth, accompagné par le copilote suédois Jim Hjerpe dans sa Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli.

“On a fait deux très bonnes spéciales le premier jour et une bonne avec la crevaison. Elle a touché le pneu avant droit, à cause d'une pierre sur la trajectoire, et on aurait été en tête sans cela. C'était très cassant, il y a eu quelques gros chocs mais la voiture a pu les encaisser et je savais quoi faire.”

