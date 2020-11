Bien qu'un tête-à-queue à grande vitesse lui ait coûté du temps et de la confiance le second jour, l'Allemand a obtenu son meilleur résultat de la saison avec une neuvième place aux côtés de son copilote Tobias Braun.

“ La première journée s'est déroulée presque à la perfection pour nous” , a dit Griebel. “Les pilotes devant moi peuvent s'aligner plus régulièrement que nous le faisons et nous manquons juste de rythme pour le moment.”

Décrivant son tête-à-queue, Griebel a expliqué :“Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un tête-à-queue à 130 km/h. Non seulement cela m'a coûté beaucoup de temps, mais j'ai aussi perdu un peu de confiance après. Nous pouvons malgré tout être satisfaits. Il y a eu une progression notable par rapport aux courses précédentes et je me sens de mieux en mieux avec la Citroën.”