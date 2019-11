Gagner en Algarve n’a pas suffi pour Magalhães, ancien as de l’ERC

Bruno Magalhães n'est pas parvenu à remporter le titre portugais pour la quatrième fois, malgré sa victoire au Rallye Casinos do Algarve, qui concluait la saison ce week-end.

Dauphin du FIA European Rally Championship 2017 et troisième en 2018, Magalhães a été recruté par le Team Hyundai Portugal pour s'illustrer à domicile cette saison aux côtés de son copilote de longue date, Hugo Magalhães.



“Nous nous sommes battus jusqu'au dernier mètre de la saison et avons quitté l'Algarve avec un sentiment de réussite,” déclare Magalhães. “Nous avons remporté un rallye très difficile auquel je n'avais pas participé depuis dix ans. C'était un championnat très disputé où nous avons connu une deuxième moitié de saison fantastique, avec deux victoires et deux autres podiums lors des quatre derniers rallyes.”



Ricardo Teodósio, qui a fini cinquième de l'Azores Rallye en ouverture de la saison d'ERC, a remporté le titre portugais aux dépens de Magalhães après s'être classé deuxième en Algarve.

