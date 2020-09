Galatariotis, vainqueur du Rallye de Chypre comptant pour l’ERC en 2018, figurait dans le top 20 quand un tonneau avec sa Volkswagen Polo GTI R5 l’a contraint à l’abandon dans la septième spéciale.



“C’était une toute nouvelle expérience pour nous et c’est pourquoi nous sommes venus”, a déclaré Galatariotis.“Tout était nouveau pour nous, un nouveau système de notes. Mais nous avons apprécié, même si nous manquions de confiance pour attaquer et si les chronos étaient bien trop rapides pour nous.”



Galatariotis a expliqué que sa préparation pour ce rendez-vous n’avait pas été idéale.“Notre équipe est arrivée un peu tard de Chypre pour les essais – elle a pris un ferry pour la Grèce, puis Ancona en Italie, avant de se rendre en Lettonie par la route.”



“Puis nous avons eu un problème de direction assistée en qualification, avec un petit joint là où la pompe est reliée au moteur, ce qui a entraîné une fuite d’huile. Nous avons réparé et ça a été pour le rallye.”