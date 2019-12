Grande écurie d’ERC, Saintéloc passe de la scène à la neige

Fraîchement couronnée championne des équipes en FIA European Rally Championship, l'excellente écurie française Saintéloc espérera connaître un nouveau succès pour la première manche du Trophée Andros à Val Thorens ce week-end.

Saintéloc aligne trois voitures dans cette compétition hivernale avec Aurélien Panis (photo), pilote en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, ainsi qu'Olivier Pernaut et Andreas Bakkerud, pilote World Rallycross, dans la catégorie Élite Pro.



Le Trophée Andros inclut six rendez-vous, avec la finale prévue à Clermont-Ferrand le 1er février 2020.



Engagée en tant que Saintéloc Junior Team, la structure gérée par Vincent Ducher a remporté le titre des équipes ERC grâce aux points marqués par Sindre Furuseth, Sean Johnston, Alexey Lukyanuk et Ekaterina Stratieva.

