Grande première : la légende de l’ERC Rossetti découvre Rally di Roma Capitale

Luca Rossetti sera parmi les débutants sur le Rally di Roma Capitale qui sera lancé dans le centre historique de Rome, demain après-midi.

Rossetti a énormément couru dans son pays mais le Rally di Roma Capitale sur asphalte est une découverte pour le triple vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

“C'est ma première fois ici au Rally di Roma Capitale et vraiment, je ne sais pas à quoi m'attendre”, dit Rossetti. “Bien sûr, les autres sont déjà venus trois fois ici mais pour moi, c'est juste la première fois, ce qui est toujours difficile même si c'est dans notre pays. Mais le ressenti avec la voiture grandit course après course. Je suis assez content et je connais très bien le pneu Pirelli. Il fonctionne bien sur cette surface, donc je suis assez positif.”

En plus d'apprendre les spéciales du Rally di Roma Capitale, Rossetti continue de s'adapter à sa Citroën C3 R5 avec laquelle il a débuté cette année et n'a disputé que trois rallyes sur goudron.

