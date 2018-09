Griebel et Sordo se mettent au service de l’ERC Junior Experience

Un coaching de pilotage sur asphalte par Marijan Griebel et une séance de questions-réponses avec une star du championnat du monde, Dani Sordo, ont fourni aux membres de l'ERC Junior Experience plus encore de connaissance cruciale lors de la dernière session qui s'est tenue sur la semaine du Barum Czech Rally Zlín (21-24 août).

Mise sur pied en 2016 afin d'offrir aux pilotes et copilotes une myriade de talents requis pour passer du niveau national à la scène internationale, l'ERC Junior Experience est ouverte aux concurrents du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) ainsi qu'à d'autres visant le sommet.

Erik Cais (République tchèque), Hugo Margaillan (France) et Grégoire Munster (Belgique) ont été enrôlés récemment dans ce programme complet qui compte Sébastien Bedoret, Filip Mareš, Catie Munnings, Laurent Pellier et Mārtiņš Sesks parmi ses diplômés.

Semaine d'entraînement #2 : Zlín, République tchèque (21-24 août)

*Coaching pilotage sur asphalte avec le double champion ERC Junior Marijan Griebel

*Séance d'essais d'avant rallye

*Conseil en réglage de la voiture avec Yannick Willocx, ingénieur ŠKODA Motorsport

*Entraînement au changement de roue avec un objectif de 1'20

*Entraînement de la vision avec Sofie De Witte

*Reconnaissance de toutes les spéciales du Barum Czech Rally Zlín, sixième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes

*Entraînement pour fournir une première aide en spéciale

*Séance de questions-réponses avec Dani Sordo, pilote officiel Hyundai

*Entraînement médias avec Julian Porter et Chris Rawes, reporters d'ERC Radio et Eurosport TV

Griebel en professeur pour l'ERC Junior Experience

Les membres actuels de l'ERC Junior Experience ont bénéficié de la considérable expertise de Marijan Griebel, le double champion ERC Junior venu leur donner des conseils en pilotage sur asphalte lors d'une session spéciale, le 21 août.

Tout juste rentré de l'ADAC Rallye Deutschland où il avait inscrit ses premiers points en championnat du monde, Griebel a accompagné les espoirs dans une spéciale d'essais et leur a donné de précieux conseils ainsi qu'un rapport détaillé du Barum Czech Rally Zlín, sixième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

“J'ai grandi en ERC Junior et acquis toute mon expérience internationale du rallye en ERC, ainsi que plein de bons souvenirs. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à venir au Barum Rally pour aider quelques jeunes espoirs”, a déclaré Griebel.

Et de poursuivre : “Pour les pilotes de rallye, les opportunités sont assez rares d'avoir un coach en pilotage et de recevoir quelques impressions et conseils d'une autre personne expérimentée. Alors j'espère leur donner quelques suggestions sur comment améliorer leur style de pilotage, et leur enseigner quelques choses comme la gestion du risque de crevaison et d'accident, ou comment faire un long rallye comme en ERC.”

“L'ERC Junior Experience est une opportunité géniale pour les jeunes talents de lancer leur carrière internationale. C'est un projet unique dans notre sport, qui est très utile pour se développer et faire un pas de plus vers une carrière professionnelle.”

Sordo répond aux questions des membres de l'ERC Junior Experience

Dani Sordo, membre de l'équipe officielle Hyundai en championnat du monde, pense que des programmes d'entraînement tels que l'ERC Junior Experience doivent se développer dans le sport, comme il l'a expliqué lors d'une séance de questions-réponses à l'occasion du Barum Czech Rally Zlín sur lequel il faisait sa première apparition en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Sordo a passé 90 minutes avec les élèves de l'ERC Junior Experience, le 23 août, et répondu aux nombreuses questions concernant sa carrière ainsi que donné de précieux conseils aux talents émergents enrôlés dans ce programme d'entraînement, parmi lesquels son compatriote Efrén Llarena (soutenu par la fédération espagnole du sport automobile), Dominik Brož (qui l'est par la fédération tchèque), ainsi que les nouveaux venus Erik Cais (République tchèque), Hugo Margaillan (France) et Grégoire Munster (Belgique).

“C'était sympa de rencontrer ces jeunes talents et d'essayer de les aider en discutant avec eux”, a dit Sordo, qui allait se classer troisième pour ses débuts en ERC. “Nous avons besoin de davantage de ce type d'école pour les jeunes pilotes. C'est comme une chaîne parce qu'on a besoin que ces gens arrivent avec une nouvelle façon de penser et de piloter. Si on a le talent et qu'on veut accomplir quelque chose, alors on doit suivre ses rêves [en apprenant].”

Qu'ont dit les pilotes de l'ERC Junior Experience ?

Erik Cais (République tchèque) : “J'ai vraiment apprécié cette expérience. Elle m'a donné de nouvelles impulsions sur la façon d'améliorer mon pilotage et la communication avec mes fans à travers les réseaux sociaux. C'était aussi très agréable de rencontrer Dani Sordo et les autres gars de l'ERC Junior.”

Hugo Margaillan (France) : “L'ERC Junior Experience est fabuleuse. Nous apprenons beaucoup de choses pour l'avenir. Les ateliers sont très intéressants et nous permettent de voir quels sont nos points faibles. Je suis très content d'avoir été en mesure de participer.”

Grégoire Munster (Belgium) : “Cela a été une expérience très sympa. Nous avons appris différents aspects du rallye comme les parties techniques mais aussi l'importance des médias dans ce sport. Nous avons aussi appris à entraîner quelques parties particulières de notre corps, comme les yeux. Et pour finir de la façon la plus parfaite, nous avons même eu la fabuleuse opportunité de rencontrer Dani Sordo et de lui poser quelques questions sur sa carrière.”

Semaine d'entraînement #3 : Liepāja, Lettonie, 9-12 octobre

Le programme comprend entraînement physique, conseils en pilotage sur terre et reconnaissance du rallye. Pour participer ou recevoir plus d'informations, contacter Evelien Deschuytter, All In Motion, +32 473990342,evelien@allinmotion.be.

