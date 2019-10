Griebel fait son retour en ERC3

Double champion d'ERC Junior, Marijan Griebel va faire son retour dans la catégorie où il s'est fait un nom au niveau international, ayant trouvé un accord de dernière minute pour participer au Rally Hungary avec une Peugeot 208 R2 de spécification ERC3.

Griebel a été recruté pour poursuivre le travail entamé par Orhan Avcioglu : marquer des points cruciaux pour le compte de Toksport WRT afin de permettre à l'écurie de remporter le FIA European Rally Championship des Équipes.



“Je n'ai jamais parcouru le moindre mètre avec la 208 R2,” déclare Griebel, qui habite à une heure de la base allemande de Toksport. “J'ai beaucoup d'expérience dans l'Adam R2 et j'ai aussi fait des compétitions avec une DS3 R3 et une Clio R3, mais rien avec la Peugeot. Mais nous ferons un petit test avant le rallye et j'espère pouvoir m'adapter assez vite.”



“Mon objectif est certainement d'aider Toksport a remporter ce titre, et finir au moins sur le podium ERC3 serait relativement utile, je pense.”



Griebel a été couronné en ERC3 Junior en 2016 avant de s'imposer dans l'équivalent en ERC1 la saison suivante. Après avoir remporté le titre allemand en 2018, Griebel a participé à certains rallyes d'ERC cette saison ainsi qu'à sa manche à domicile du WRC cet été.



“Je suis vraiment content de cette opportunité,” ajoute Griebel, qui est récemment devenu papa. “En raison d'un manque de budget, mon dernier rallye était en août. J'ai gagné la dernière spéciale en World Rally Championship 2 face à Kalle Rovanperä et Mads Østberg, ce qui est appréciable, mais c'est quand même dur de rester sur la touche si longtemps.”



En participant au Rally Hungary avec Toksport, Griebel sera associé à son ancien coéquipier Chris Ingram, qui joue le titre au volant de l'une des ŠKODA Fabia R5 de l'équipe. Ils faisaient déjà équipe pour l'ADAC Opel Rallye Junior Team, et Griebel avait vaincu Ingram pour le titre ERC3 Junior au Rally Liepāja en 2016.



Griebel va désormais entamer sa préparation intensive pour ce rallye sur asphalte qui va clore la saison d'ERC, du 8 au 10 novembre. “Je vais me préparer de manière aussi professionnelle qu'à l'accoutumée et je serai motivé pour un résultat solide,” conclut-il.



Alex Rath, qui accompagnait Griebel pour sa première apparition en ERC, en Lettonie en 2014, mais aussi pour le titre d'Allemagne en 2018, sera de nouveau son copilote.

