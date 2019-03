Griebel heureux de découvrir sa Volkswagen Polo de l’ERC

Marijan Griebel a piloté sa Volkswagen Polo GTI R5 pour la première fois lors d'une séance d'essais aux Açores, aujourd'hui, avant son retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le double champion ERC Junior a rejoint son équipier chez Baumschlager Rallye & Racing, Norbert Herczig, sur une séance d'essais privés qui s'est déroulée dans des conditions sèches et ensoleillées – alors que de la pluie et du brouillard ont affecté les tests de certains parmi leurs rivaux, qui ont roulé sur d'autres parties de l'île São Miguel.



“Avant tout, je suis très content d'être de retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes”, dit Griebel, qui a remporté le championnat d'Allemagne en 2018.“La voiture est toute neuve, je viens de faire mes premiers mètres avec. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour pouvoir être un peu plus optimiste avec, mais le week-end est long, le rallye est assez difficile et on n'a pas besoin de partir à 100%.”



Griebel avait pris la deuxième place aux Açores en 2017, en route vers le titre ERC Junior des moins de 28 ans.



Photo :Julian Porter/ERC Radio

