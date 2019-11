Double champion ERC Junior, Marijan Griebel estime que le Rally Hungary sera “vraiment, vraiment difficile” suite à deux jours de reconnaissance de ces spéciales asphaltées.

Griebel, champion d'Allemagne 2018, revient en ERC3 pour la manche décisive de la saison 2019 après avoir été recruté par Toksport WRT pour contribuer à la quête du FIA European Rally Championship des Équipes.



“C'est vraiment, vraiment difficile,” déclare Griebel. “Bien sûr, la météo est une chose, mais il y a beaucoup de spéciales nocturnes, au moins pour les R2, et les conditions boueuses sont accablantes. Ce sera difficile, glissant mais passionnant.”



Griebel explique que les conditions difficiles l'ont incité à légèrement revoir ses notes. “J'ai marqué davantage de points de freinage qu'auparavant, car ici, si on les manque une fois, c'est déjà trop tard. Dans des conditions sèches, on peut le gérer, mais ici, il est vraiment important de freiner suffisamment tôt. Par ailleurs, on ne peut pas attaquer à 100% ici, et parce qu'il y a beaucoup de sections avec des graviers, il faut essayer d'éviter les crevaisons. Cela va être une histoire difficile, et le pilote qui aura le moins de problèmes sera le mieux placé.”

The post Griebel prêt pour une finale “vraiment, vraiment difficile” en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.