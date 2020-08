Griebel revient sur un début de saison compliqué en ERC

-

Marijan Griebel est plus habitué à se battre à l'intérieur du top 10 qu'à l'extérieur, comme il a dû le faire ce week-end pour le lancement du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, au Rally di Roma Capitale le week-end dernier.

Griebel, double champion ERC Junior, est resté en retrait dès le moment où des problèmes techniques ont écourté sa séance d'essais d'avant rallye.

L'Allemand a toutefois persévéré pour terminer 15e et encaisser le dernier points disponible au championnat d'Europe.

“Nous n'avons pu atteindre le rythme qui est normalement le nôtre”, dit Griebel. “Puis nous avons eu une crevaison et nous sommes retrouvés loin du top 10. Nous avons discuté et analysé quelques petites choses durant ces quelques jours. Elles concernent non seulement la voiture et son set-up, mais aussi mon propre niveau de performance.”

“La Citroën C3 R5 est une voiture géniale et Saintéloc une équipe de grande classe, je suis sûr que nous pourrons nous battre pour une place dans le top 10 la prochaine fois.”

“Je voudrais remercier mes partenaires et les fans pour leur soutien et j'espère que nous pourrons montrer plus de performance dès que possible.”

