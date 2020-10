Pour ce qui était la seconde apparition de Griebel dans sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team, son premier rallye sur asphalte mouillé et le premier avec un nouveau copilote, Tobias Braun, une dixième place parmi les concurrents du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA a été un bon résultat.

“Nous avons manqué de peu notre objectif de nous placer dans le top 10, mais nous avons été en mesure d’augmenter notre rythme, le deuxième jour en particulier, et d’amener la voiture à l’arrivée sans une seule égratignure”, a dit Griebel, qui a perdu du temps sur une crevaison dans l’ES6.“La prochaine fois, en Hongrie, nous attaquerons plus que jamais pour obtenir un bon résultat, et aussi pour justifier l’implication de nos sponsors en cette période difficile.”