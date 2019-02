Grigorov se lance en ERC Junior

Le Championnat FIA ERC Junior va accueillir son premier pilote bulgare en 2019, l'espoir Grigor Grigorov s'étant engagé pour suivre les traces d'une longue liste de talents sortis de la catégorie soutenue par Pirelli des voitures de type R2.

Âgé de 24 ans, Grigorov s'est consacré essentiellement à des épreuves courues dans son pays depuis qu'il a débuté la compétition en 2012. Sa saison en ERC3 Junior, cette année, sera donc sa première campagne dans un championnat international majeur.

Ayant travaillé dur ces dernières années pour mettre ce programme en place, le pilote d'une PEUGEOT 208 R2 est impatient de commencer son aventure en ERC.

“L'ERC Junior est la bonne façon de se lancer”, dit Grigorov, qui voudra imiter des lauréats de pointe tels qu'Emil Bergkvist, Marijan Griebel, Nikolay Gryazin, Jari Huttunen, Chris Ingram et Stéphane Lefebvre. “Au fil des années, nous avons vu des pilotes qui faisaient partie de l'ERC et qui sont maintenant en championnat du monde, comme Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi, Jan Kopecký entre autre. Ils y a beaucoup de concurrence et une couverture médiatique de taille. Qu'est-ce qu'un débutant sur la scène européenne peut vouloir de plus ?”

Sans aucune connaissance des rendez-vous inscrits au calendrier 2019 de l'ERC Junior, et sans jamais avoir couru préalablement sur terre, Grigorov aura beaucoup à apprendre. Mais il n'est pas impressionné par le défi et a un plan bien en place.

“Ce n'est pas un secret que chaque pilote impliqué a le désir de gagner, mais comme il s'agit d'un défi nouveau pour moi et d'une nature différente, je dois être honnête avec moi-même et mon équipe, et nous allons nous fixer des objectifs réels pour toute l'année”, détaille Grigorov.“Pour cette saison, notre but principal est de s'engager et de montrer un rythme prudent et sûr à chaque kilomètre parcouru. Nous améliorerons ainsi notre performance globale en même temps que nous gagnerons de l'expérience et des impressions pour la saison 2020.”

Grigorov, dont l'ambition à long terme est de courir en Championnat du Monde des Rallyes après un passage dans la catégorie ERC1 des voitures de type R5, courra sous la bannière du Grigorov Racing team – Enekod. Le nom de son copilote sera annoncé ultérieurement.

Le champion ou la championne de l'ERC3 Junior recevra pour récompense le volant d'une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italia dans le cadre de l'ERC 2020.

Sous réserve d'un accord avec le promoteur de l'événement, le Rallye des Açores sera la première des six manches (trois sur terre et trois sur asphalte) du Championnat ERC3 Junior, du 21 au 23 mars prochains. Les quatre meilleurs résultats des pilotes de l'ERC Junior seront pris en compte.

