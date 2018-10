Gryazin augmente son avance en ERC, Ingram se fait peur

À trois spéciales du terme de la saison du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Nikolay Gryazin se rapproche de la victoire au Rally Liepāja, alors que son principal rival Chris Ingram s'est fait une frayeur dans la neuvième spéciale.

Gryazin a poursuivi sa série de victoires en spéciales avec le meilleur temps dans chacune des trois précédant l'assistance de la mi-journée, portant son avance sur Ingram à 36''8.

Une victoire ce week-end étant indispensable pour Ingram s'il veut battre Gryazin dans la lutte pour le titre ERC Junior Under 28, le pilote du Toksport WRT a continuer d'attaquer fort. Presque trop fort non loin du terme de la neuvième spéciale, plaçant deux roues dans un fossé et devant mettre les gaz au maximum pour éviter de sortir complètement de la route.

Autre espoir disposant d'une R5, Fredrik Åhlin a pris la troisième place du rallye et de la catégorie des moins de 28 ans dans la huitième spéciale, aux dépens de Fabian Kreim.

Le pilote ŠKODA AUTO Deutschland avait une chance de battre Gryazin et Ingram pour le titre ERC Junior U28 en Lettonie, mais, si les choses restent en l'état, il sera troisième du championnat.

Eyvind Brynildsen est en pleine remontée dans le peloton, ayant dépassé Łukasz Habaj, de l'eSky Rally Team, pour la cinquième place dans l'ES8 et pointant à seulement 9''3 d'Åhlin.

Les huitième et neuvième spéciales courues à fond ont handicapé Brynildsen, sa Ford Fiesta souffrant en ligne droite par rapport aux ŠKODA Fabia R5 de ses rivaux. Les trois dernières spéciales devant se dérouler en forêt, plus au nord, il prévoit de compenser cet après-midi.

Filip Mareš, de l'ACCR Czech Rally Team, reste septième, à 35''8 du sixième, Habaj. Rhys Yates est huitième au général et sixième de l'ERC Junior U28, alors qu'Orhan Avcioğlu, neuvième à la mi-journée, a balayé la route en tant que premier concurrent à passer dans les spéciales.

Leader de la catégorie ERC Junior des moins de 27 ans, Tom Kristensson est aussi dixième du général devant son équipier de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Mārtiņš Sesks.

En tête de la catégorie ERC2 des voitures de série, Sergei Remennik a atteint l'arrivée de l'ES9 avec du liquide de direction assistée fuyant de sa Mitsubishi Lancer Evolution X engagée par Russian Performance Motorsport.

The post Gryazin augmente son avance en ERC, Ingram se fait peur appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.