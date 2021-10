Nikolay Gryazin a été le plus rapide lors de la Spéciale de Qualification du Rallye de Hongrie, septième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021.

Il a devancé Mads Østberg, le champion WRC2 2020, de 0,477s sur les 4,35 kilomètres de l’épreuve spéciale de Napkor. Miko Marczyk, de l’ORLEN Team, s’est classé troisième, suivi de Frigyes Turán et d’Umberto Scandola du Hyundai Rally Team Italia.



“J’ai fait quelques erreurs dans les endroits sales, mais je ne perdais pas tellement de temps”, a déclaré Gryazin, qui fait ses débuts au Rallye de Hongrie sur une Volkswagen Polo GTI R5 de Sports Racing Technologies.



Efrén Llarena a signé le sixième temps pour le Rallye Team Spain, suivi de Yoann Bonato (CHL Sport Auto) et d’Andreas Mikkelsen (Toksport WRT), qui peut devenir champion provisoire ERC dès ce week-end.



Ádám Velenczei a fini neuvième, suivi d’Erik Cais (Yacco ACCR Team), tandis que le héros local Norbert Herczig, 11e, a été gêné par un manque de puissance. Simone Campedelli, Alberto Battistolli, Nil Solans (nouvelle recrue du Team MRF Tyres) et András Hadik, le champion de Hongrie 2020, ont complété le top 15.



Les 15 pilotes les plus rapides participeront maintenant à la sélection de l’ordre de départ, qui commencera à 16h45 heure locale et CET, à Nyíregyháza.

ERC Rallye de Hongrie ERC : la Citroën d’Ostberg est prête ! IL Y A 25 MINUTES

ERC Le Rallye de Hongrie en direct sur ERC Radio IL Y A 3 HEURES