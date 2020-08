Gryazin dans “Eye of the Expert” de l’ERC

-

Le dernier "Eye of the Expert" de l'ERC met en scène Nikolay Gryazin, champion junior de l'ERC1 de la FIA en 2018, et de la façon dont il a abordé une étape du célèbre Barum Czech Rally Zlín en jouant au jeu informatique Richard Burns Rally.

Dans ERC Eye of the Expert, Gryazin troque sa Hyundai i20 R5 actuelle pour sa version virtuelle et parle à l'animateur Julian Porter de la spéciale Semetin, avec des images superposées de Gryazin en action pour de vrai sur cette spéciale exigeante l'an passé. Cliquezicipour regarder.



Les reporters radio de l'ERC, Julian Porter et Chris Rawes, animent à tour de rôle l'émission en ligne, qui revient sur les moments clés de l'histoire récente de l'ERC ou sur un événement particulier et qui permet d'entendre les principaux protagonistes pour avoir un aperçu des coulisses.

