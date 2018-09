Gryazin et Huttunen toujours au coude-à-coude pour la tête en ERC

Nikolay Gryazin et Jari Huttunen sont toujours lancés dans une lutte serrée au PZM Rallye de Pologne comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, deux secondes seulement les ayant séparés sur l'ensemble des trois spéciales du dimanche matin.

Le diplômé de l'ERC Junior Under 27 Huttunen s'est imposé de 2''7 dans Pozezdrze – première spéciale de la deuxième étape – pour réduire son retard à moins de dix secondes sur Gryazin.

Mais le pilote Sports Racing Technologues a réagi aussitôt, remportant les deux spéciales restantes de cette boucle matinale pour porter son avance de 11''0 à 13''0 à mi-étape.

Son meilleur temps dans Baranowo a été une surprise pour celui qui mène également la catégorie ERC Junior Under 28, lui donnant confiance dans le fait d'avoir le rythme nécessaire pour résister à Huttunen.

“Pour moi, c'est une grosse surprise. Au départ, mes pneus étaient très froids car la spéciale avait été retardée. Dans un virage, je suis allé très au large. Après, cela a été mieux mais j'étais vraiment en manque de confiance, très lent”, a dit Gryazin.

“On verra ce qu'on peut faire dans la prochaine boucle, car les pneus seront usés et ce ne sera pas facile. Mais je pense qu'on pourra gérer et garder cette position.”

Chris Ingram s'est extrait des griffes de son rival en ERC Junior U28 Fabian Kreim, le pilote du Toksport WRT “collant” 13''3 à son poursuivant durant la boucle matinale. Il a même repris du temps dans Baranowo, bien qu'ayant dû ouvrir et fermer sa portière en conduisant pour empêcher la poussière d'entrer dans la ŠKODA Fabia R5.

Le pilote ŠKODA Polska Motorsport Miko Marczyk a confirmé la domination des Juniors sur ce PZM Rallye de Pologne, se détachant de ses adversaires polonais pour renforcer sa cinquième place au général qui est aussi la quatrième de l'ERC Junior des moins de 28 ans.

La sixième place est désormais plus disputée que jamais, Grzegorz Grzyb (Rufa Sport) et Łukasz Habaj (eSky Rally Team) n'étant plus séparés que de 0''2. Après un début de rallye assez lent, Filip Mareš (ACCR Czech Team) a repassé Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team) dans la spéciale 11 pour la cinquième place de l'ERC Junior U28 et la huitième au général.

Complétant le top 10 du général derrière Kasperczyk, Norbert Herczig (MOL Racing Team) a près d'une minute d'avance sur son plus proche suivant, Orhan Avcioğlu.

