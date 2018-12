Gryazin, Junior ERC : Le Rallye du Var me rendra encore meilleur

Nikolay Gryazin pense que son impressionnante course vers la quatrième place dans le sud de la France, le week-end dernier, ne peut que faire de lui un meilleur pilote alors qu'il se prépare pour le prochain palier de sa très prometteuse carrière.

Gryazin, vainqueur du Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans en 2018*, aux côtés de son copilote Yaroslav Fedorov, s'est servi de ce difficile rallye sur asphalte pour engranger de l'expérience en vue de 2019, année durant laquelle il prévoit de courir en championnat du monde en parallèle de sa campagne ERC – récompense pour sa réussite en ERC Junior cette année.

“Le Rallye du Var me donnera une expérience de taille car il nous a montré sur quoi nous devons travailler”, a dit le Russe de 21 ans, qui pilotait une ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies. “Le manque de tests sur l'asphalte sale et humide a eu pour conséquence des set-ups imparfaits et j'ai dû expérimenter, ajustant avec précaution les réglages durant le rallye.”

“C'est un rendez-vous vraiment légendaire et la quatrième place à l'arrivée est un assez bon résultat, surtout compte tenu des conditions difficiles et du fait qu'il s'agissait de nos débuts au Rallye du Var. Nous sommes très contents d'avoir signé le meilleur temps dans trois spéciales, mais c'est le résultat d'une combinaison entre météo et conditions de route qui nous convenaient.”

“De plus, voir un niveau de compétition si élevé est très sympa. C'est toujours bien quand le rythme de vos adversaires ne vous laisse pas le temps de souffler. Un rallye aussi serré vous pousse à la minute et à montrer votre meilleur.”

“Le Rallye du Var a conclu notre saison. Maintenant, nous allons commencer notre travail de préparation pour 2019. Nous allons effectuer des séances d'essais hivernales et nous préparer pour le Rallye de Suède. Nous avons prévu un gros programme de tests ainsi que des participations à quelques courses en Scandinavie et, peut-être, dans les pays baltes.”

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

The post Gryazin, Junior ERC : Le Rallye du Var me rendra encore meilleur appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.