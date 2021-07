Nikolay Gryazin insiste sur le fait qu’il n’a jamais été question pour lui d’abandonner, malgré un pneu avant droit endommagé qui l’a fait chuter de la tête de la course à la 60e position parmi les concurrents du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au Rally di Roma Capitale, ce matin.

Le Russe résidant en Lettonie s’est imposé comme l’un des premiers prétendants à la victoire sur cette épreuve sur goudron, après avoir remporté la Spéciale de Qualification du vendredi. Mais il a été exclu de la lutte pour la victoire dès le premier secteur chronométré, aujourd’hui.

« Il y avait juste une petite pierre sur la trajectoire et dans ce cas, à haute vitesse, il est difficile de la voir à la sortie [d’un virage] et on arrive juste immédiatement dessus », a déclaré le vainqueur du Rallye de Liepāja à la pause de mi-étape à Fiuggi. « Le choc a été assez léger, mais il a suffi pour provoquer une crevaison. C’était au début de la spéciale et après, nous avons changé le pneu. »

Malgré ce revers, Gryazin a rapidement transformé le négatif en positif.

« Nous avons un gros retard, mais nous n’abandonnons pas, car nous avons de quoi travailler puisque nos essais n’ont pas été très bons et c’est maintenant le bon moment pour trouver un set-up qui convienne pour les routes à forte adhérence. Notre objectif est maintenant de vérifier la voiture, même si nous allons essayer de faire quelque chose – mais deux minutes de retard [sur la tête], c’est beaucoup. »

Gryazin a également atteint l’assistance de Fiuggi, après trois spéciales, sans le pare-chocs avant de sa Volkswagen Polo GTI R5.

« Il ne se passait rien avec le pare-chocs avant, mais alors que nous roulions dans une spéciale, il est tombé à un moment donné et ça m’a surpris », a expliqué Gryazin. « Mais le pare-chocs est dans le coffre et ne pas l’avoir n’affecte pas la tenue de route. C’est tout le temps à Rome que j’ai de la malchance, mais cela n’avait rien de spécial. »

