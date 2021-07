Nikolay Gryazin a donné ce vendredi une leçon de pilotage dans des conditions ultrarapides au Rallye de Liepāja, remportant les quatre spéciales du jour et menant la deuxième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2021 avec 10,6 secondes d'avance au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5 équipée de pneus Pirelli.

Copiloté par Konstantin Aleksandrov, Gryazin a pris le départ de l'épreuve lettonne avec l'envie de prendre sa revanche après que ses efforts pour remporter le 77e Rallye ORLEN de Pologne, le mois dernier, aient été réduits à néant par des dommages sur les pneus alors qu'il menait confortablement.

Deuxième de la Spéciale de Qualification, jeudi, Gryazin a rejoint ses rivaux de l'ERC sur le trajet de deux heures vers Talsi, ce matin, pour les quatre chronos à grande vitesse de cet après-midi.

ERC Gryazin leader mais Llarena se rapproche au Rallye ERC de Liepāja IL Y A 3 HEURES

Après avoir devancé le Norvégien Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT) de 1,9s dans la première spéciale, Gryazin a précédé Craig Breen de 1,5s dans l'ES2, de 3,3s dans l'ES3 et de 1,0s dans l'ES4.

« Je suis heureux que nous conservions cette position, même avec quelques difficultés d'adhérence », a déclaré le Russe, basé en Lettonie et qui court sous licence lettonne. « J'espère que demain, ce sera plus facile. Les gars à l'arrière seront à l'avant [dans l'ordre de départ] et nous pourrons voir leur vraie vitesse. »

Plus d'informations à suivre...

ERC C’est parti pour le Rallye de Liepaja 2021 en ERC ! IL Y A 4 HEURES