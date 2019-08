Candidat au titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Łukasz Habaj est bien conscient de la réputation qu'a le Barum Czech Rally Zlín d'être exigeant, mais fait remarquer qu'il n'y a “pas de rallye facile en ERC”.

Habaj (Sports Racing Technologies) a mené le championnat durant la première moitié de la saison, puis il est tombé à la deuxième place derrière le champion en titre Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) après une sortie de route au Rally di Roma Capitale.

Désormais à six points du Russe, Habaj veut obtenir le meilleur résultat possible en République tchèque. Et bien que familier de ce rallye réputé pour sa difficulté, il est prompt à faire remarquer que le reste du calendrier ERC n'est pas plus aisé.

“Il n'y a pas de rallye facile en Championnat d'Europe FIA des Rallyes mais bien sûr, c'est un des plus durs”, dit le Polonais.

“La compétition est peut-être plus compliquée ici en termes de spéciales, de longueur du rallye, de conditions météo et de caractéristiques des routes.”

The post Habaj au Barum Czech Rally Zlín : “Pas de rallye facile en ERC” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.