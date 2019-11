Habaj, candidat au titre ERC : l’accident s’est passé très vite en Hongrie

Łukasz Habaj s'est exprimé au sujet de l'accident qui l'a contraint à manquer la Spéciale Qualificative du Rally Hungary, si bien qu'il n'est pas certain de pouvoir poursuivre sa quête de titre en FIA European Rally Championship ce week-end.

Habaj est sorti de la route à 500 mètres de l'arrivée sur la spéciale de Napkor, longue de 3,90 kilomètres, ce matin, avec sa ŠKODA Fabia R5 de l'écurie Sports Racing Technologies. Celle-ci a été significativement endommagée à l'avant, bien que Habaj et son copilote Daniel Dymurski soient indemnes.



S'exprimant auprès de Julian Porter (ERC Radio), le Polonais a déclaré : “C'est difficile de dire ce qui s'est passé car ça s'est passé très vite. Mais en gros, nous avons simplement perdu le contrôle de la voiture au freinage. Elle n'a donné aucun signe avant-coureur lors des freinages précédents. J'ai donc décidé d'être un peu plus agressif, mais je l'ai simplement trop été, j'ai perdu le contrôle et je n'ai vraiment rien pu faire.”



“La voiture est partie tout droit, il y avait un fossé dans lequel je me suis retrouvé, et l'impact a été assez conséquent à l'avant de la voiture. Il est désormais difficile de juger si nous pourrons continuer, mais il y a une petite chance car nous avons toutes les pièces.”



“Les mécaniciens essaient désormais de remettre la voiture sur la route, et on verra. Ils ont dit que si la carrosserie principale et l'arceau de sécurité n'étaient pas endommagés, alors il y avait une chance qu'ils reconstruisent la voiture et que nous prenions le départ. Nous allons bien, nous attendons juste les informations de nos mécaniciens.”



