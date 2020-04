Habaj change d’objectif après son héroïque course au titre ERC en 2019

-

Łukasz Habaj met sa candidature en attente pour remporter d'autres succès en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, car il relève un défi d'un autre genre en raison de la pandémie de coronavirus.

Copiloté par Daniel Dymurski, Habaj a participé à la lutte à trois pour le titre ERC lors du Rallye de Hongrie qui a conclu la saison dernière, le pilote Sports Racing Technologies se classant finalement troisième du championnat derrière Chris Ingram et Alexey Lukyanuk. Mais il se prépare à une autre sorte de bataille en 2020.

ERC Publication d’un Rally Guide 1 mis à jour pour le Rallye de Liepaja IL Y A 13 HEURES

En plus d'être un pilote de rallye très accompli, Habaj est un homme d'affaires et un entrepreneur prospère. Et comme il l'a expliqué, il va passer de ses compétences derrière le volant à son bureau.

"J'ai pu me concentrer sur mon sport favori, le rallye, pendant les quatre dernières années, en essayant d'obtenir des résultats qui reflètent mes ambitions et mes objectifs sportifs", déclare Habaj, qui a remporté le Rallye des Açores la saison dernière. "Après ce que nous avons réalisé en ERC l'année dernière, j'étais déterminé à revenir cette année pour faire mieux que troisième."

"Mais le principal atout de mon portefeuille d'activités, eSky.com, une société de voyage, est en réelle difficulté en raison de l'épidémie de COVID-19. C'est une organisation qui compte 1000 employés, ils se sont battus pour continuer à fonctionner 14 heures par jour pendant les deux derniers mois et je ne peux les laisser seuls maintenant."

"C'est pourquoi j'ai repris le poste de PDG chez eSky.com et cela rend pratiquement impossible pour moi de prendre part à l'ERC."

"Même si je porte le rallye dans mon cœur, ce n'est que mon hobby, alors que la situation dans laquelle nous sommes a eu un grand impact et qu'elle nécessite mon attention. Mais je sais aussi que de nombreuses personnes dans le monde sont gravement touchées par COVID-19, donc toutes nos pensées sont avec elles."

La nature fluide de la pandémie de coronavirus signifie que Habaj ne peut pas s'engager sur une date de retour en ERC. Bien qu'il soit peu probable que ce soit pour 2020, il n'exclut pas d'autres apparitions dans le championnat européen à l'avenir.

Cinq grands moments pour Habaj en ERC

1 :Le Rallye de Pologne fait ses débuts en championnat d'Europe en 2005.

2 :Victoire de classe pour sa première épreuve internationale, le Rallye des îles Canaries en 201 ?

3 :Premier podium en ERC lors du Rallye de clôture de la saison 2017, à Liepāja en Lettonie.

4 :Grosse bataille contre la pluie et le vent pour remporter une victoire éclatante en ERC au Rallye des Açores 2019.

5 :Des podiums aux Canaries et en Pologne et une quatrième place à Chypre le placent dans la course au titre pour la dernière course de la saison en Hongrie.

The post Habaj change d’objectif après son héroïque course au titre ERC en 2019 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Comment Breen s’occupe durant le confinement avant la saison ERC HIER À 04:00