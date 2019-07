Habaj conscient de la menace Lukyanuk pour le titre ERC

Łukasz Habaj a souligné ses prétentions pour le titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec un troisième podium en quatre participations à son rallye national, le week-end dernier.

Troisième du 76e Rallye PZM de Pologne, le héros local Habaj a augmenté son avance en tête du classement provisoire de 11 points avant la seconde moitié de la saison.

Après qu'une de ses rares erreurs survenue dans la Spéciale de Qualification l'a contraint à être le quatrième sur la route pour la première étape, Habaj a dû lutter avec cette position moins favorable. Cependant, au prix encore une fois d'une belle attaque, le Polonais a surmonté ce premier revers pour se classer troisième sur une ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies.

Alors qu'il devançait Chris Ingram d'un point avant le départ à Mikołajki, Habaj fait face à une nouvelle menace incarnée par le champion sortant Alexey Lukyanuk, qui a remporté ce rendez-vous sur terre rapide et dépassé le Britannique dans la course au titre.

“Notre avantage précédent était par rapport à Chris, maintenant il est en fait plus élevé sur Chris mais plus petit sur Alexey Lukyanuk, dont la vitesse est indiscutable”, dit Habaj. “S'il n'a aucun problème, alors on aura un énorme problème pour tenir son rythme.”

Habaj prévoit de se préparer pour le Rally di Roma Capitale, qui se déroulera du 19 au 21 juillet, lors de plusieurs séances d'essais.

