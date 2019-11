Habaj félicite SRT de l’avoir maintenu dans la course au titre ERC

Łukasz Habaj félicite son écurie Sports Racing Technologies de l'avoir maintenu dans la course au titre 2019 du FIA European Rally Championship.

Habaj a craint que ses espoirs de titre ERC soient définitivement perdus lorsqu'il a eu un accident en essais libres ce matin, sa ŠKODA Fabia R5 ayant été grandement endommagée.



Un travail effréné des mécaniciens lui a cependant permis de prendre le départ de la spéciale d'ouverture du rallye, certes à quelques minutes près.



“Un immense merci à l'équipe, elle a fait un travail absolument excellent,” déclare Habaj, qui était le neuvième plus rapide de la superspéciale. “Nous avons quitté le parc d'assistance à la toute dernière minute. Dix minutes avant, notre équipe n'était même pas sûre que nous puissions prendre le départ. Mais ils ont réussi, c'est génial.”



Quant à sa performance en SS1, Habaj ajoute: “Il était assez difficile de retrouver la sensation, mais la voiture fonctionne et c'est le plus important. J'espère que ça va aller à partir de maintenant.”

