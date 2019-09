Habaj : pas de place pour l’erreur sur le Rallye ERC de Chypre

Łukasz Habaj affirme qu'il n'y aura "pas de place pour l'erreur" lorsque la lutte à trois pour le titre de champion d'Europe des rallyes de la FIA se poursuivra cette semaine à Chypre.

Habaj a été le premier pilote de l'ERC à s'installer à la tête du championnat à la suite de sa victoire au Rallye des Açores en mars dernier. Bien qu'il ne soit plus en tête du classement, le Polonais n'est plus qu'à 10 points du leader Chris Ingram, à deux épreuves de la fin.



"Chaque rallye est passionnant, mais celui-ci sera spécial parce que ce sera ma première fois et, bien sûr, c'est très important dans le cadre de notre lutte pour le titre", a déclaré le pilote de Sports Racing Technologies. "La saison est à son apogée. Il n'y a pas de place pour les erreurs."



Bien que Habaj soit un débutant sur le Rallye de Chypre, il est plus que conscient du défi qui l'attend.



"Je sais que c'est une île très chaude et que les organisateurs ont repris quelques spéciales qui étaient utilisées alors que le Cyprus Rally était une épreuve de championnat du monde, donc je m'attends à ce qu'elles soient extrêmement rudes et difficiles pour nous et pour notre voiture.



"Nous sommes extrêmement concentrés et motivés et nous continuons à travailler dur pour être aussi efficaces que possible. La deuxième partie de la saison n'a pas été aussi bonne que la première jusqu'à présent, mais j'espère que Chypre va nous permettre de ramener la réussite avec nous. Dans le passé, c'était un rallye qui a souvent souri aux pilotes polonais."



Krzysztof Hołowczyc est le seul Polonais à avoir remporté le Cyprus Rally, bien que Kajetan Kajetan Kajetanowicz y compte deux podiums à son actif.

