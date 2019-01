Habaj poursuit son aventure en ERC sur une bonne note

Łukasz Habaj va disputer le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour la quatrième saison de suite, cherchant à exploiter l'expérience gagnée – et le potentiel montré – derrière le volant de sa ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies.

Le Polonais est monté en ERC en 2016 après avoir remporté le titre national pour la première fois l'année précédente. Comptant initialement sur une Ford Fiesta R5, Habaj est passé à la voiture tchèque pour les deux derniers rendez-vous de 2018 et a obtenu trois arrivées dans le top 6.

Il a débuté 2019 sur une bonne note avec un podium pour l'ouverture de la saison du championnat de Lettonie, ce mois-ci, et envisage de s'aligner sur un autre rendez-vous hivernal avant de lancer sa campagne ERC au printemps.

“Nous serons présents sur les quatre premières manches, c'est sûr, et nous verrons ce que donne le résultat”, dit Habaj. “J'ai changé de voiture en fin de saison dernière et avec la ŠKODA, j'espère être plus compétitif que l'année dernière. Si tel est le cas, même une saison complète est possible. D'un autre côté, il y a de nouvelles autos et de nouveaux pilotes, et avant que le saison de démarre, il est difficile de dire où l'on pourra vraiment être parmi les participants.”

“Bien sûr, la ŠKODA est une voiture de rallye au top et nous avons aussi l'expérience de nos quatre rallyes du début de saison, alors j'espère pourvoir lutter pour les premières places car c'est nouveau ou plus nouveau pour moi.”

Habaj, qui comptera toujours sur les services de son copilote Daniel Dymurski, aura 44 ans cette année mais ne montre aucun signe de ralentissement, à en juger par son impressionnant début 2019.

“Nous nous entraînons dur pour être bien préparés”, dit-il. “Nous avons pris part à l'Alūksne Rally, en Lettonie, et nous ferons probablement un autre rallye hivernal avant de nous rendre aux Açores. Grâce à cela, nous aurons encore plus d'expérience avec la ŠKODA, ce qui nous aidera à hausser le rythme.”

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“C'est génial d'accueillir le retour de Łukasz en ERC. C'est un total professionnel dans et en dehors des spéciales, qui est prompt à correspondre. Il n'a pas toujours été très chanceux ces dernières saisons, mais la roue semble avoir tourné et nous sommes impatients que lui et Daniel bâtissent sur ce qu'ils ont accompli pour l'instant et soient présents régulièrement aux avant-postes.”

En attente de la signature d'un accord avec le promoteur de l'événement, le Rallye des Açores ouvrira le calendrier ERC du 21 au 23 mars. Habaj et Dymurski avaient obtenu une belle septième place lors de ce spectaculaire rendez-vous sur terre la saison dernière, avec leur Ford Fiesta R5. Leur manche à domicile, le Rallye de Pologne, se déroulera du 28 au 30 juin.

