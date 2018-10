Habaj veut revenir en ERC l’année prochaine

Łukasz Habaj a l'intention de revenir dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec la ŠKODA Fabia R5 qu'il a utilisée lors des deux dernières manches de la saison 2018.

Habaj est passé de sa Ford Fiesta R5 à la machine tchèque engagée par Sports Racing Technologies avant le PZM Rallye de Pologne, en septembre, où il s'est classé sixième du général. Et les choses se sont encore mieux déroulées au Rally Liepāja, ce mois-ci, car il y a gagné une position.

“L'objectif est de continuer avec cette voiture et de faire une autre saison complète”, a dit l'ancien champion de Pologne à Liepāja. “Je dois juste continuer à travailler dur, chercher un peu d'argent et revenir l'année prochaine. J'ai fini sixième en Pologne et cinquième [en Lettonie], donc [il y a] une vraie progression par rapports aux rendez-vous précédents pour mon troisième rallye dans cette voiture. C'est difficile et exigeant en termes de set-up et le style de pilotage est très différent par rapport à la Fiesta que j'utilisais depuis trois ans. Mais j'ai beaucoup aimé, je m'adapte et je pense que ça ne peut qu'aller mieux.”

