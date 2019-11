Hadik de retour et prêt à récidiver en ERC

András Hadik va espérer réitérer sa performance de l'an passé pour la dernière manche du FIA European Rally Championship, la semaine prochaine.

Hadik, qui a déjà été aperçu en ERC2, a remporté en 2018 le Nyíregyháza Rally, précurseur de ce qui sera le premier Rally Hungary, du 8 au 10 novembre. Il en garde de bons souvenirs.



“Nous avons remporté le titre national ici, mais je me rappelle aussi que c'était une course très dure, la plus dure du championnat de Hongrie,” se remémore Hadik, qui sera armé de la dernière version de la Ford Fiesta R5 par M-Sport pour sa manche à domicile de l'ERC. “Les spéciales sont complexes, elles passent sur des routes rapides et étroites en forêt, donc il faut rester concentré jusqu'au bout.”



Quant à la concurrence en ERC, Hadik se méfie de la menace qu'il va affronter. “Les meilleurs pilotes d'ERC sont très rapides, ils l'ont déjà prouvé. Au Barum Rally, ils tenaient le rythme de Jan Kopecký, c'était vraiment quelque chose ! Cela signifie qu'ils seront très rapides ici même s'ils n'ont jamais roulé à Nyíregyháza auparavant.”

