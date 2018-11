Hadik en tête du futur rallye ERC après une spéciale de nuit

András Hadik mène le Rallye de Nyíregyháza après la super spéciale nocturne de ce soir, ayant surmonté les conditions humides et de brouillard dans le nord-est de la Hongrie.

Pour bien débuter le Rallye de Hongrie – comme s'appellera le Rallye de Nyíregyháza l'année prochaine suite à son inclusion au calendrier prévisionnel du Championnat d'Europe FIA des Rallyes –, Hadik a dompté la visibilité limitée et l'asphalte glissant pour devancer le double champion ERC2 Tibor Érdi Jr.

“C'était une spéciale intéressante”, a dit le Hongrois, copiloté dans sa Ford Fiesta R5 par Attila Deák.“Il y avait beaucoup de brouillard, mais j'ai essayé d'attaquer autant que je pouvais. Il me fallait de gros yeux pour tout voir. J'ai essayé de rouler vite mais prudemment et je pensais pouvoir gérer. En raison du brouillard et de la route glissante, commettre une erreur était très facile, [mais] Dieu merci, nous n'en avons commis aucune.”

Si Hadik a évité de faire de faire des erreurs, le prometteur Frigyes Turán, actuel deuxième du championnat de Hongrie, a effectué un tête-à-queue et se retrouve à 17''4 de lui ce vendredi soir.

Érdi Jr, pour sa part, n'est qu'à 2''0 du leader pour sa première apparition en championnat de Hongrie depuis neuf ans. “J'ai oublié de mettre les phares avant le départ, et j'ai donc cherché le bouton tout en pilotant”, a-t-il expliqué. “Mais à part ce petit souci, tout s'est bien passé. Je savais que la course ne se jouerait pas dans cette spéciale. On va essayer de hausser le rythme.”

Le Rallye de Nyíregyháza se poursuit demain (samedi) avec huit spéciales sur goudron.

Photo : MNASZ/Norbert Kacsándi

