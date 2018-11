Hadik en tête du Nyíregyháza pour la répétition générale avant l’ERC

András Hadik et Attila Deák sont bien partis pour remporter le Rallye de Nyíregyháza qui doit rejoindre le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019 sous un nouveau nom, celui du Rallye de Hongrie.

Au terme de la première étape, samedi soir, ils menaient avec 37''8 d'avance après avoir été les plus rapides sur cinq des sept spéciales en asphalte dans le nord-est de la Hongrie.

Servant de répétition générale avant la saison prochaine, le rallye se dispute sur une distance accrue comparée à celle des rendez-vous du championnat de Hongrie, afin de permettre aux organisateurs de s'adapter au standard de l'ERC et de tester des spéciales dans les collines du Zemplén.

“Dans la première boucle, [Frigyes] Turán a réduit l'écart de quelques secondes mais j'en ai supposé la raison et on a fait quelques changements”, a expliqué Hadik, meilleur temps dans toutes les spéciales de l'après-midi avec sa Ford Fiesta R5. “Il ne restait rien dans la première spéciale de la deuxième boucle, je n'aurais pas pu attaquer plus. Le brouillard n'était pas trop terrible de jour, mais dans le noir, il nous a rendu la tâche très difficile. Globalement, je pense que tout s'est bien passé et nous sommes en tête de la course. Ce serait génial si on pouvait gagner le dernier jour aussi.”

Turán et László Bagaméri ont aussi remporté des spéciales durant la journée, se maintenant en lice pour la victoire après avoir été retardés par un tête-à-queue dans la super spéciale de vendredi. “Notre voiture est fantastique et on a fait un choix de pneus génial qui nous a rapporté un énorme bénéfice le matin”, a dit Turán. “On a fait du bon boulot l'après-midi, aussi, on a amélioré dans toutes les spéciales, alors je suis fier de ce résultat. Hadik a haussé le rythme après l'assistance et je pense qu'on ne pouvait pas aller plus vite. C'était une journée géniale.”

Ferenc Vincze, qui mène le classement général du championnat de Hongrie, est troisième samedi soir mais pas entièrement satisfait de sa performance. “Les spéciales sont géniales, je les aime bien, mais malheureusement, on est lents”, a-t-il réagi. “Je ne peux me trouver aucune excuse. Même si je ne me suis pas levé du mauvais pied, je ne trouve pas le rythme. Je me suis parfois fait peur dans la matinée, mais ça n'a pas pu causer un tel écart.”

Miklós Kazár a surmonté un choc et une quasi sortie de route au début pour occuper la quatrième place devant le double champion ERC2 Tibor Érdi Jr, toujours en phase d'adaptation à sa ŠKODA Fabia R5 acquise récemment.

Le septuple champion de Hongrie János Tóth Jr repartira selon la règle de Rally2 dimanche, après avoir endommagé sa PEUGEOT 208 R2. Cette dernière étape comprendra huit spéciales.

