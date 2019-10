Herczig a surmonté les obstacles pour marquer des points en ERC

Le héros hongrois Norbert Herczig a fait son retour dans les points en FIA European Rally Championship, surmontant de nombreuses embûches pour finir dixième du Cyprus Rally le week-end dernier.

La star du MOL Racing Team s'est retrouvée en difficulté dès le départ, ayant reçu une pénalité de deux minutes car son équipe vidéo avait effectué la reconnaissance des spéciales sans autorisation préalable des organisateurs.



Une touchette avec un mur a ensuite endommagé l'arbre de suspension avant gauche de sa Volkswagen Polo GTI R5, et Herczig n'avait plus que deux roues motrices pendant une partie de la boucle d'ouverture du dimanche. Mais il a persévéré et a complété la liste des concurrents ayant marqué des points.



“Il y a eu de tout, ici !” s'exclamait le quadruple Champion de Hongrie à l'arrivée, à Larnaca. “Nous avons été pénalisés avant le rallye et étions un peu tristes. Mais après, nous avons réussi à bien piloter. Après la première journée, nous étions [neuvièmes], c'était absolument parfait. Le deuxième jour, nous avons essayé d'attaquer davantage car nous aurions aimé gagner une place. Malheureusement, dans la deuxième spéciale du jour, j'ai heurté un arbre et notre arbre de transmission a cassé. Par conséquent, nous n'avions plus quatre roues motrices, et c'est ce qui nous a retardés.”



“Nous sommes en dixième place pour un point. Ce n'est pas beaucoup mais nous sommes là et nous sommes très, très contents.”



Herczig sera au centre de l'attention pour la conclusion de la saison 2019 d'ERC, au Rally Hungary, du 8 au 10 novembre.

