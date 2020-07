Herczig content d’être de retour après la longue pause de l’ERC et avec une Polo évoluée

-

Norbert Herczig entame sa troisième campagne dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA avec une évolution de la Volkswagen Polo GTI R5 à sa disposition.

Aligné par la structure BRR de Raimund Baumschlager, le pilote du MOL Racing Team est quadruple champion de Hongrie et détenteur de deux podiums en ERC.

“Cette pause a été un peu trop longue pour nous et nous sommes très contents de pouvoir enfin nous asseoir à nouveau dans la voiture”, dit-il. “Nous espérons avoir bien travaillé durant la pause, sur nous et aussi dans le développement de la voiture. L'équipe BRR nous prépare une très bonne voiture, elle a développé de nouveaux amortisseurs et un nouveau différentiel arrière. Mon ressenti est meilleur que l'année dernière.”

