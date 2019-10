Herczig dit à ses rivaux d’ERC de se préparer pour de “très bonnes spéciales”

Norbert Herczig déclare que ses rivaux en FIA European Rally Championship doivent se préparer pour de “très bonnes spéciales” lorsque sa Hongrie natale accueillera la dernière manche de la saison d'ERC, où se jouera le titre, le mois prochain.

Le Rally Hungary, qui aura lieu du 8 au 10 novembre, est nouveau au calendrier du championnat cette saison. Herczig, quadruple champion de Hongrie et monté sur le podium à deux reprises en ERC, s'attend à ce que le spectacle soit au rendez-vous.



“Ce sont de très bonnes spéciales,” déclare Herczig, qui pilote une Volkswagen Polo GTI R5 pour MOL Racing Team. “Il y en a des très rapides et des très étroites, toutes de qualité. Certaines sont assez difficiles mais c'est un très bon rallye et ce sera une très bonne expérience pour tout le monde.”

