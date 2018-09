Norbert Herczig, du MOL Racing Team, a conclu sa campagne de six rallyes en Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur une dixième place au PZM Rallye de Pologne.

Le rendez-vous du week-end dernier a été mouvementé pour le quadruple champion de Hongrie, qui pourtant a fêté ses 43 ans le premier jour avec le deuxième meilleur chrono dans la première super spéciale.

“Après un bon départ le vendredi, le samedi n'a pas été très bon pour nous”, explique le pilote monté deux fois sur le podium ERC cette année. “J'ai fait une petite erreur dans un grand virage à gauche et nous sommes allés dans un jardin. On a pensé que quelque chose était peut-être arrivé sur la voiture, mais non, bien que je sois désolé pour le propriétaire. Après, j'ai dû progresser palier par palier car ma confiance en moi n'était pas très bonne.”

S'élancer premier sur la route le deuxième jour a requis pour Herczig de balayer la surface meuble pour les pilotes roulant derrière lui. Il s'est battu pour finir dixième malgré un tonneau dans l'ES13.

“Hier on m'appelait le jardinier, aujourd'hui je suis le balayeur”, dit-il. “C'était très glissant, mais on a essayé, c'était de la terre meuble partout. On est sortis dans l'ES13, on a fait un tonneau mais on est retombés sur nos quatre roues, alors j'ai eu de la chance.”

“Globalement, ce week-end n'a pas été mon week-end mais on a appris beaucoup sur ces spéciales et sur ce rallye. C'est un endroit absolument magnifique et j'espère que l'année prochaine, je serai un peu plus chanceux.”

The post Herczig en ERC, entre jardinier et balayeur appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.