Herczig espère plus de chance pour son retour à Chypre en ERC

Norbert Herczig espère avoir davantage de chance lorsqu'il reprendra sa campagne en FIA European Rally Championship au Cyprus Rally du 27 au 29 septembre.

Le quadruple champion de Hongrie n'est toujours pas monté sur le podium cette saison, contrairement à 2018, après avoir subi une série de malchance.



Cependant, il a impressionné au Barum Czech Rally Zlín le mois dernier et revient à Chypre – où il a fini troisième la saison dernière – avec de grands espoirs au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5.



“Jusque-là, nous n'avons pas eu beaucoup de chance cette année,” déclare Herczig. “Nous avons rencontré des problèmes techniques et avons parfois commis des erreurs également. Par conséquent, nous aimerions juste une course parfaite, sans problème technique ni erreur de pilotage.”



Herczig, qui devrait faire des essais à Chypre avant le rallye, garde de bons souvenirs de son podium l'an dernier. “Nous avons pris du plaisir tout du long l'an dernier, mais si je dois choisir une chose, je choisis le résultat,” se remémore-t-il. “Nous avons eu beaucoup de chance car nous avons eu une crevaison dans la dernière spéciale, mais indépendamment de ça, nous avons pu prendre la troisième place du rallye.”

