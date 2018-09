Herczig ouvre la route pour la dernière étape polonaise en ERC

Norbert Herczig, du MOL Racing Team, sera le premier à s'élancer dans les spéciales sur terre de la deuxième étape du PZM Rallye de Pologne comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Les dix premiers du classement général partiront en ordre inverse ce dimanche, Herczig, dixième au terme de la première étape, se retrouvant ainsi en position de balayeur sur cette terre meuble.

Le duo de Juniors ERC Under 28 constitué de Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team) et Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) reprendra sa bataille pour la huitième place, les deux pilotes roulant respectivement en deuxième et troisième position.

Łukasz Habaj (eSky Rally Team) et Grzegorz Grzyb (Rufa Sport) vont tenter de rattraper le très impressionnant débutant en ERC Junior U28 Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) – qui avait moins de 200 kilomètres d'expérience sur la terre avant ce rallye – pour la cinquième place.

Fabian Kreim, de ŠKODA AUTO Deutschland, et Chris Ingram, de Toksport WRT, vont reprendre leur lutte pour la troisième marche du podium général en passant le septième et le huitième dans les spéciales respectivement, suivis de Jari Huttunen et du leader Nikolay Gryazin.

Quatre pilotes ne repartiront pas après leurs accidents de la première étape. Le tout nouveau champion* ERC Alexey Lukyanuk a endommagé sa Ford Fiesta contre un arbre samedi matin, tout comme le Junior ERC Under 28 de Printsport, Łukasz Pieniążek.

Les Juniors ERC Under 27 Kacper Wróblewski (Rallytechnology) et Sebastian Johansson ne seront pas non plus présents après leurs sorties de route. En revanche, Mārtiņš Sesks, le leader de ce championnat des moins de 27 ans, sera bien là. Sa décision d'abandonner tôt a en effet laissé le temps à l'ADAC Opel Rallye Junior Team de réparer son Opel ADAM R2.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

