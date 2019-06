Herczig ouvrira la route pour l’étape 2 de l’ERC en Pologne

Norbert Herczig, le pilote du MOL Racing team, s'élancera le premier dans les spéciales de la deuxième étape du 76e Rallye PZM de Pologne comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Herczig a terminé l'étape 1 en 10e position, après une crevaison qui l'avait renvoyé d'entrée derrière l'autre pilote engagé par Baumschlager Rallye & Racing, Marijan Griebel.

“On va jouer les balayeurs pour la troisième fois demain. Ça fait partie de la discipline et telle sera ma tâche”, a déclaré un Herczig résolu.

Le duo de BRR sera suivi la le Junior ERC1 Mattias Adielsson, qui représente le Swedish National Team en ERC au volant d'une voiture de type R5.

De même, le reste du top 10 s'élancera dans l'ordre inverse du classement, le leader du rallye, Alexey Lukyanuk, étant le dixième sur la route.

Tous les pilotes ayant abandonné samedi seront de retour à l'exception d'un seul, Steve Røkland, parti en tonneau alors qu'il était quatrième de l'ERC3, et Marcin Słobodzian dont la Ford Fiesta R5 a subi de lourds dégâts dans un tonneau (ES8).

Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) et Szymon Ruta (Printsport) repartiront tous les deux dans la catégorie reine des R5, alors que les concurrents ERC2 Mshari Althefiri et Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) seront là malgré la boîte de vitesses et une roue cassées respectivement.

