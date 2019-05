Herczig prêt pour une manche ERC “extrêmement rapide”

Norbert Herczig, le pensionnaire du MOL Racing Team, reconnaît qu'il est bien préparé pour ses débuts sur le Rally Liepāja ce week-end.

Le quadruple champion de Hongrie n'avait pas inclus la manche lettone dans son programme lors du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIAen 2018. Il espère donc passer outre son manque d'expérience sur ce terrain pour aller chercher une bonne performance au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5 préparée par Baumschlager Rallye & Racing.



"C'est très rapide, mais nous avons un rallye en Hongrie assez similaire près de la frontière avec l'Autriche", a déclaré Herczig. "Nous avons pu y piloter assez bien et décrocher un bon résultat, donc pour moi le caractère de ces routes est parfait."



Herczig a effectué des tests en Lettonie plus tôt cette semaine et s'est montré satisfait des progrès réalisés. "Nous avons pu essayer de nouveaux développements sur la Volkswagen de l'équipe BRR, nous avons pu essayer de nouveaux pneus Michelin qui étaient parfaits pour moi et j'espère que nous pourrons faire un bon résultat.



"La différence réside dans les amortisseurs, ils sont déjà très performants. Ils offrent davantage d'adhérence dans les virages rapides et la distance de freinage est bien meilleure."

