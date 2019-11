Herczig progresse avec la cinquième place de l’ERC

La cinquième place de Norbert Herczig au classement final du FIA European Rally Championship représente une avancée pour le pilote MOL Racing Team.

Malgré une campagne peu fructueuse au volant d'une Volkswagen Polo GTI R5, le quadruple champion de Hongrie a amélioré sa position finale d'une place.



“La cinquième place témoigne de notre succès malgré la malchance de cette année,” déclare Herczig. “Bien que plus faible que prévu, il est très important que le travail de cette année ne soit pas perdu, il portera ses fruits lors des années à venir. Nous connaissons de mieux en mieux les spéciales et nous avons participé à des rallyes où nous n'étions jamais allés. Et notre Volkswagen Polo GTI R5 est devenue une voiture de course saisonnière sur laquelle nous avons beaucoup travaillé ; nous pouvons donc commencer la saison 2020 avec une voiture fiable.”



“Cette année, je dois tout particulièrement mettre en lumière et remercier le carburant MOL Hi5, qui s'est avéré très bon dans toutes les circonstances. Que l'on approche 40°C ou qu'il fasse frais et humide.”



Bien que des crevaisons l'aient empêché d'espérer un bon résultat lors du récent Rally Hungary, perturbé par la pluie, Herczig est parvenu à signer le meilleur temps d'une spéciale pour la première fois de la saison.

