Herczig se prépare pour la manche d’ouverture de l’ERC avec la continuité

Quadruple champion de Hongrie, Norbert Herczig espérera bénéficier du facteur de la continuité en participant à la manche d'ouverture du FIA European Rally Championship 2020, aux Açores du 26 au 28 mars.

Comme en 2019, Herczig participera à cet événement à São Miguel au volant d'une Volkswagen Polo GTI R5 exploitée par Baumschlager Rallye & Racing sous la bannière du MOL Racing Team. Ramón Ferenc, son copilote lors des deux dernières saisons, le restera.



Herczig, qui a pris la cinquième place du championnat d'Europe la saison dernière et a deux podiums en ERC à son actif, a fini sixième pour son premier rallye aux Açores en 2018 et était dans le top 6 l'an dernier avant d'être contraint à l'abandon lors de la première étape, pour son premier rallye au volant de la Polo.



Bien que pas grand-chose n'ait changé dans le camp Herczig cet hiver, une toute nouvelle Polo GTI R5 a été préparée pour lui.



“Nous sommes prêts, en forme et bien préparés,” a fait savoir le porte-parole de Herczig.



Herczig prévoit d'annoncer plus tard son programme pour le reste de la saison 2020.

