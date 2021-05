Norbert Herczig a trouvé une méthode alternative pour préparer sa campagne à venir dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

L’homme du Škoda Rally Team Hungaria, copiloté par son compatriote Ramón Ferencz, est engagé sur le Vodafone Rally de Portugal qui marquera, ce mois-ci, les débuts du détenteur de deux podiums ERC en Championnat du Monde des Rallyes FIA.

“Grâce à nos partenaires, nous pouvons participer au championnat d’Europe avec un programme de tests intense et unique en Hongrie”, a expliqué Herczig. “Nous avons commencé mi-mars et allions poursuivre notre préparation au Rallye des Açores. Quand il a été avéré que la manche d’ouverture [de l’ERC] aurait lieu à une date différente, l’idée nous est venue que le Rallye du Portugal serait une préparation géniale, non seulement pour les courses à venir en Pologne et Lettonie, mais aussi pour le Rally Serras de Fafe e Felgueiras fin septembre.”

La structure hongroise Topp-Cars Rally alignera Herczig et Ferencz au Portugal. Herczig est un quadruple champion national.

